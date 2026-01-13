¿Sabe usted que la Casa do Concello de Ourense va camino de convertirse en la Casa Blanca a golpe de talonario?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, una cara Casa do Concello con todas las comodidades
¿Sabe usted que la Casa do Concello va camino de convertirse en la primera residencia de Jácome, visto el empeño que destina a acomodar su búnker? ¿Que tras estrenar climatización, alfombras y cortinas, ahora se ha dado un capricho tecnológico cargando al erario 7.200 “eurazos” por tres portátiles? ¿Que además ha blindado su estancia adjudicando un nuevo sistema de alarma y seguridad por 17.000 euros? ¿Que los 660 euros que se pagaron por las pelucas de los Reyes Magos parecen una propina?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
HOY EN EL QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el coche del Concello realiza misiones secretas a lo agente 007?
BARRIO DE A PONTE
Hallan muerto a un hombre en un piso de la calle San Rosendo de Ourense
ACUERDOS CON LA DIPUTACIÓN
El sector agrario logra el apoyo de la Diputación de Ourense pero prolonga su protesta
Lo último
CAMPEONATO GALLEGO
El Autonómico de Jiu Jitsu brilló en Os Remedios
Para Wine Spectator
Un rioja, mejor vino del mundo por su relación calidad-precio