¿Sabe usted que la Casa do Concello de Ourense va camino de convertirse en la Casa Blanca a golpe de talonario?

¿Sabe usted que la Casa do Concello va camino de convertirse en la primera residencia de Jácome, visto el empeño que destina a acomodar su búnker? ¿Que tras estrenar climatización, alfombras y cortinas, ahora se ha dado un capricho tecnológico cargando al erario 7.200 “eurazos” por tres portátiles? ¿Que además ha blindado su estancia adjudicando un nuevo sistema de alarma y seguridad por 17.000 euros? ¿Que los 660 euros que se pagaron por las pelucas de los Reyes Magos parecen una propina?