¿Sabe usted que el coche del Concello realiza misiones secretas a lo agente 007?

HOY EN EL QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el coche del Concello guarda más secretos que CIA

¿Sabe usted que el coche del Concello realiza misiones secretas a lo agente 007?
¿Sabe usted que el coche del Concello realiza misiones secretas a lo agente 007?

¿Sabe usted que hubo “fregao” misterioso en el entorno del Concello con el alcalde de capataz? ¿Que captaron a primera hora al coche oficial y una furgoneta blanca haciendo manitas, con un sospechoso trasvase de bultos? ¿Que la operación se hizo con un sigilo pasmoso aprovechando la primera hora para evitar miradas indiscretas? ¿Que queda por aclarar si era una mudanza de estraperlo o un simple repostaje de empanadas?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats