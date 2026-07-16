Entre una cascada del Xurés y el Atlántico: dos refugios para el verano gallego

Galicia esconde espacios para refrescarse en cualquier rincón de su geografía. Mientras la playa de Sabón invita a disfrutar del Atlántico en la costa coruñesa, A Corga da Fecha sorprende en el corazón del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés con una impresionante cascada rodeada de naturaleza. Dos destinos que demuestran la diversidad de paisajes que ofrece la comunidad durante los meses de verano.

Playa de Sabón, entre naturaleza e industria

Playa de Sabón, Arteixo. | Turismo de Galicia.

La playa de Sabón, también conocida como playa de Alba, se encuentra en el municipio coruñés de Arteixo y es uno de los arenales más extensos de la zona, con cerca de 900 metros de longitud. Bañada por las aguas del océano Atlántico, destaca por su arena fina y por el fuerte oleaje que la caracteriza, convirtiéndose en un lugar frecuentado tanto por bañistas como por aficionados a los deportes acuáticos cuando las condiciones del mar lo permiten.

Este arenal cuenta con Bandera Azul, un distintivo que reconoce la calidad de sus aguas, sus servicios y la gestión ambiental de la playa. Además, dispone de un amplio aparcamiento que facilita el acceso de los visitantes durante la temporada estival.

El entorno de Sabón presenta una singular combinación de naturaleza e industria. En sus inmediaciones se encuentran la central térmica de Sabón y el polígono industrial, infraestructuras que han transformado parte del paisaje y reducido el desarrollo del sistema dunar, especialmente en la zona sur de la playa. También muy cerca se localizan la desembocadura del río Arteixo o Bolaños y el embalse de Ruxidoiro.

A pesar de estos cambios, Sabón continúa siendo uno de los principales arenales del municipio y una opción para quienes buscan disfrutar de una amplia playa abierta al Atlántico. Su extensión, la calidad de su arena y los servicios disponibles la convierten en un destino habitual durante los meses de verano para vecinos y visitantes.

¿Cómo llegar?

La Playa de Sabón, ubicada en el municipio de Arteixo, se encuentra a 185 kilómetros del centro de Ourense. En coche, el trayecto toma aproximadamente 1 hora y 55 minutos por la ruta más rápida a través de la AP-53 y la AP-9.

A Corga da Fecha, en el corazón del Xurés

A Corga da Fecha, Lobios. | Turismo de Galicia.

A Corga da Fecha, situada en el municipio de Lobios, es uno de los parajes naturales más espectaculares de la provincia de Ourense. Ubicada en pleno Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, declarado Reserva de la Biosfera, esta cascada destaca por ser una de las más altas de Galicia y por el entorno de gran valor paisajístico en el que se encuentra. Su caudal depende de las lluvias, por lo que ofrece su imagen más impresionante durante los meses más húmedos del año.

La ruta para llegar hasta ella comienza junto al balneario de Lobios, a orillas del río Caldo. Desde este punto parte una pista forestal que sigue el trazado de la antigua Vía Nova, la calzada romana que hace casi dos mil años comunicaba Bracara Augusta (Braga) con Asturica Augusta (Astorga). A lo largo del recorrido todavía pueden encontrarse vestigios de este importante camino histórico, además de los restos de la mansión romana de Aquis Originis, vinculada al aprovechamiento de las aguas termales de la zona.

Tras un paseo de unos 800 metros, un sendero señalizado conduce hasta la primera cascada. Quienes deseen contemplar A Corga da Fecha desde lo alto deberán continuar por un camino rocoso y con una pronunciada pendiente, desde el que se obtienen diferentes perspectivas del salto de agua. Eso sí, es recomendable extremar la precaución, especialmente cuando el terreno está húmedo, ya que las rocas pueden resultar muy resbaladizas.El río forma varias pozas de aguas cristalinas donde es posible darse un refrescante baño en verano.

¿Cómo llegar?

Está a unos 65 kilómetros (55 min) desde Ourense. Salir de Ourense por la autovía AG-31 hasta Celanova y luego continuar por la OU-540 hacia Portugal hasta Baños de Riocaldo, donde comienza el sendero de la cascada.