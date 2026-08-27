El Casco Vello de Ourense pierde otro comercio emblemático

El Casco Vello Sur de Ourense continúa perdiendo algunos de sus comercios más emblemáticos. El último adiós llegó este verano con el cierre de la colchonería Rimo, un establecimiento con casi medio siglo de historia en la Rúa do Vilar que durante décadas formó parte del paisaje comercial de esta zona de la ciudad.

Tras el mostrador quedará también el recuerdo del buen hacer de su propietaria, Camila Deprado, muy conocida entre la clientela por su trato cercano y por mantener durante tantos años un negocio tradicional en una calle que, como tantas otras del centro histórico, ha ido cambiando de fisonomía.

La despedida de Rimo es un nuevo ejemplo de la progresiva desaparición del comercio de toda la vida en el Casco Vello Sur, donde cada cierre supone también la pérdida de una pequeña parte de la memoria comercial de Ourense.

Eso sí, el local no permanecerá vacío durante mucho tiempo. Ya tiene nuevos inquilinos preparados para ocuparlo, aunque el nuevo uso poco tendrá que ver con colchones, descanso o comercio. Los próximos moradores del establecimiento se dedicarán a otra actividad: hacer política.

Relacionado El comercio de Ourense apunta a un cierre de verano con la caja en positivo

Así, donde durante décadas se habló de colchones y de descanso, pronto podrían escucharse conversaciones de otro tipo. Un cambio que resume, en cierto modo, la transformación que está viviendo el Casco Vello Sur: se van algunos negocios que forman parte de la historia de la ciudad y llegan nuevos usos para sus locales.