El comercio de Ourense apunta a un cierre de verano con la caja en positivo

El comercio de Ourense sonríe en la recta final de agosto. La afluencia turística, y una cierta recuperación del consumo les llevan a apuntar un balance provisional de recuperación, tanto en las visitas a las tiendas como en las ventas dentro de algunos sectores.

“Yo creo que hemos tenido más visitantes que nunca”, indicaba el presidente del Centro Comercial Abierto (CCA) Ourense Centro, Luis Rivera. “Ha aumentado un poquitín el gasto, sobre todo en determinados sectores. En hostelería están muy contentos, y el fenómeno ahora, es que la gente compre lotería”.

Jorge Anta, responsable de la Administración nº2 de Ourense, confirma este fenómeno, vinculado al retorno de ourensanos que viven en el exterior. “Hemos notado que hubo más afluencia de turistas que se llevaban lotería de Navidad”, confirma. “Nosotros distribuimos lotería con colaboradores, ya sean hoteles, restaurantes, bares… los que sí que han vendido este verano, son los que están más en zonas rurales, que es donde acude gente que se ha ido en su día al País Vasco o a Cataluña, y que todos los veranos regresan a su aldea”, añade.

El CCA y la Federación de Comercio estiman que en Ourense se han gastado entre 70 y 100 euros diarios

Pese a los nuevos nichos, el textil sigue siendo el rey absoluto en cuanto a las ventas, tal y como apuntaba la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez. “El verano fue intenso”, indica, “hubo que comprar sí o sí ropa fresquita. Pero también es cierto que las ceremonias y los sectores implicados en las celebraciones han tenido un buen verano, y eso mueve muchísima economía”. A la hora de poner cifras a ese gasto, el CCA y la Federación de Comercio estiman que en Ourense se han gastado entre 70 y 100 euros diarios, aunque Luis Rivera matiza que “hasta el 2 o 3 de septiembre no lo sabremos con certeza".

Luz y calor

Dos eventos estivales han funcionado como estímulo estas semanas, según las fuentes consultadas: el eclipse del pasado 12 de agosto, donde la venta de gafas especiales, o el hecho de que fueran entregadas como obsequio con las compras funcionó como punto de atracción, y los episodios de intenso calor, que beneficiaron también al Centro Comercial Ponte Vella.

Al tener un centro comercial que viene mucha gente de retorno y turistas, pues también eso favorece la compra"

“La ropa de verano ha tenido mucho tirón”, comenta Oscar Sánchez desde el Centro Comercial, “después, ya a partir de finales de julio o en agosto, muchas tiendas incorporan también ropa de nueva temporada. Y al tener un centro comercial que viene mucha gente de retorno y turistas, pues también eso favorece la compra”.

A jucio de Sánchez, también han funcionado muy bien “los eventos, las actividades que tenemos en verano. Y bueno, ha sido un verano muy caluroso. Ahora empezó también con lluvia y eso hace que atraiga a mucha gente al centro comercial, que se está notando estos días”. Sobre los ingresos, aunque sin cifras concretas, Sánchez señala que “aparte de haber más ventas, el ticket medio suele aumentar”.

Un evento veraniego

El buen comportamiento del comercio este verano llevaba al CCA Ourense Centro a empezar a pensar en un evento especial para estimular el comercio local durante el verano. “Hemos notado que hay mucha mayor presencia de gente de fuera, con lo cual nos hace pensar el año que viene a tomar alguna iniciativa”, indica su presidente, Luis Rivera, “nos funcionó muy bien el tema de encontrar un motivo, porque con lo del eclipse regalamos las gafas. Lo que pasa es que al ser en plena campaña de rebajas es complicado incentivar más el consumo”.

Está siendo una campaña con un resultado muy positivo, y aún nos quedan varias villas por visitar"

Al mismo tiempo, la Federación de Comercio ha señalado como positivo el hecho de que las semanas de verano coincidieran con la campaña “Merca no teu comercio”. Para su presidenta, Beatriz Gómez, “está siendo una campaña con un resultado muy positivo, y aún nos quedan varias villas por visitar”.

También ha observado Gómez que “el protagonismo de ventas lo han cogido las mañanas, porque las tardes, con el calor, no había consumo prácticamente”