Un celador del CHUO, a juicio por un beso no consentido a una compañera

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AGRESIÓN SEXUAL
La Fiscalía reclama dos años de cárcel para un celador del Sergas por presuntamente besar a una compañera sin consentimiento. El escrito sitúa los hechos el 6 de julio de 2023 en el Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO) cuando ambos se encontraban en el turno de noche. Según el Ministerio Público, la víctima salía del ascensor para trasladar un ingreso a planta, cuando, sin consentimiento, el acusado le cogió la boca con las manos y le dio un beso en la misma.
La Fiscalía reclama para él dos años de prisión por un delito de agresión sexual y la prohibición de aproximarse a la denunciante durante tres años, misma pena de cárcel que solicita la acusación particular. La Plaza 2 de la Sección Penal acogió este miércoles una audiencia preliminar que se saldó sin acuerdo entre las partes, por lo que el caso llegará a juicio el próximo mes de enero.
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