Vídeo | Celebran la tradicional carrera de Costiña de Canedo

LA APERTURA DEL AÑO
La tradicional carrera de 1ro de enero de la Costiña de Canedo volvió a situarse como una de las citas deportivas más queridas y reconocibles de Ourense para dar la bienvenida al nuevo año. La prueba popular, conocida como la «Subida á Costiña de Canedo», celebró su 33ª edición este comienzo de 2026, consolidándose como un evento profundamente arraigado en la vida social y deportiva de la ciudad, capaz de reunir a vecinos de todas las edades en una jornada marcada por el esfuerzo compartido y el ambiente festivo.
La carrera se celebró este jueves a partir de las 12:30 horas y mantuvo intacta su esencia abierta y participativa, ya que no requirió inscripción previa y permitió la participación tanto a pie como en bicicleta. El recorrido, de poco más de 3 kilómetros, discurrió desde la boca del túnel hasta la iglesia de Castro de Beiro y supuso para muchos participantes el primer reto físico del año.
Más allá del componente deportivo, la prueba destaca por su carácter comunitario, que se refuerza al finalizar con una chocolatada y champán, convirtiéndo la mañana en un punto de encuentro para celebrar el inicio del año con deporte, convivencia y tradición.
