Galería | Ourense celebra su tradicional San Silvestre en el último día del año

Ourense despidió 2025 haciendo deporte con la celebración de la X San Silvestre, una cita ya imprescindible del calendario deportivo y festivo de la ciudad

Ourense despidió 2025 haciendo deporte con la celebración de la X San Silvestre, una cita ya imprescindible del calendario deportivo y festivo de la ciudad. El 31 de diciembre, corredores de todas las edades tomaron las calles del centro para dar la bienvenida a 2026 entre ambiente navideño, disfraces y espíritu popular.

La prueba transcurrió por el centro histórico en un ambiente festivo y familiar.
La prueba transcurrió por el centro histórico en un ambiente festivo y familiar.
La salida de la carrera coincidió con las movilizaciones de ganaderos y agricultores
La salida de la carrera coincidió con las movilizaciones de ganaderos y agricultores
Participantes antes de la salida
Participantes antes de la salida
El recorrido absoluto contó con una distancia total de 5,25 kilómetros.
El recorrido absoluto contó con una distancia total de 5,25 kilómetros.
Ourense acogió la décima edición de la San Silvestre el 31 de diciembre.
Ourense acogió la décima edición de la San Silvestre el 31 de diciembre.
La carrera volvió a consolidarse como una de las citas más esperadas para despedir el año.
La carrera volvió a consolidarse como una de las citas más esperadas para despedir el año.
La carrera absoluta arrancó a las 16.30 horas desde la Calle del Paseo.
La carrera absoluta arrancó a las 16.30 horas desde la Calle del Paseo.
Los atletas completaron dos vueltas a un circuito por el centro de Ourense.
Los atletas completaron dos vueltas a un circuito por el centro de Ourense.
El circuito presentó un perfil mayormente plano, ideal para disfrutar de la carrera.
El circuito presentó un perfil mayormente plano, ideal para disfrutar de la carrera.
El trazado atravesó espacios emblemáticos como el Parque de San Lázaro y la Plaza Mayor.
El trazado atravesó espacios emblemáticos como el Parque de San Lázaro y la Plaza Mayor.
La salida, con ligera elevación, marcó el ritmo inicial de muchos participantes.
La salida, con ligera elevación, marcó el ritmo inicial de muchos participantes.
El paso por el Casco Vello obligó a extremar la atención por la estrechez de las calles.
El paso por el Casco Vello obligó a extremar la atención por la estrechez de las calles.
El descenso final permitió soltar las piernas y cerrar la prueba con buenas sensaciones.
El descenso final permitió soltar las piernas y cerrar la prueba con buenas sensaciones.
La prueba contó con una amplia participación en la categoría absoluta.
La prueba contó con una amplia participación en la categoría absoluta.
El ambiente navideño estuvo presente durante todo el recorrido.
El ambiente navideño estuvo presente durante todo el recorrido.
La San Silvestre mantuvo su carácter popular y festivo.
La San Silvestre mantuvo su carácter popular y festivo.
Numerosos participantes optaron por correr disfrazados.
Numerosos participantes optaron por correr disfrazados.
La jornada deportiva comenzó a las 16.00 horas con la carrera de Pitufos.
La jornada deportiva comenzó a las 16.00 horas con la carrera de Pitufos.
La organización recordó la importancia de llegar con tiempo al punto de salida.
La organización recordó la importancia de llegar con tiempo al punto de salida.
Cada kilómetro sirvió para despedir el año de una forma especial.
Cada kilómetro sirvió para despedir el año de una forma especial.
Los más pequeños recorrieron 100 metros por la Rúa do Paseo
Los más pequeños recorrieron 100 metros por la Rúa do Paseo
El Paseo volvió a convertirse en el epicentro de la San Silvestre ourensana.
El Paseo volvió a convertirse en el epicentro de la San Silvestre ourensana.
La San Silvestre permitió despedir 2025 de forma activa y saludable.
La San Silvestre permitió despedir 2025 de forma activa y saludable.
Corredores de todas las edades compartieron protagonismo en la última carrera del año.
Corredores de todas las edades compartieron protagonismo en la última carrera del año.
La ciudad vivió una tarde diferente gracias a la San Silvestre.
La ciudad vivió una tarde diferente gracias a la San Silvestre.
La X San Silvestre de Ourense puso el broche final a 2025 con deporte y diversión.
La X San Silvestre de Ourense puso el broche final a 2025 con deporte y diversión.
El público animó a los corredores a lo largo de todo el recorrido.
El público animó a los corredores a lo largo de todo el recorrido.
La ausencia de cajones obligó a compartir espacio y respetar ritmos desde el inicio.
La ausencia de cajones obligó a compartir espacio y respetar ritmos desde el inicio.

