Galería | Ourense celebra su tradicional San Silvestre en el último día del año
X SAN SILVESTRE
Ourense despidió 2025 haciendo deporte con la celebración de la X San Silvestre, una cita ya imprescindible del calendario deportivo y festivo de la ciudad
Ourense despidió 2025 haciendo deporte con la celebración de la X San Silvestre, una cita ya imprescindible del calendario deportivo y festivo de la ciudad. El 31 de diciembre, corredores de todas las edades tomaron las calles del centro para dar la bienvenida a 2026 entre ambiente navideño, disfraces y espíritu popular.
1/29La prueba transcurrió por el centro histórico en un ambiente festivo y familiar./Miguel Ángel
2/29La salida de la carrera coincidió con las movilizaciones de ganaderos y agricultores
3/29Participantes antes de la salida
4/29El recorrido absoluto contó con una distancia total de 5,25 kilómetros./Miguel Ángel
5/29Ourense acogió la décima edición de la San Silvestre el 31 de diciembre./Miguel Ángel
6/29La carrera volvió a consolidarse como una de las citas más esperadas para despedir el año./Miguel Ángel
7/29La carrera absoluta arrancó a las 16.30 horas desde la Calle del Paseo./Miguel Ángel
8/29Los atletas completaron dos vueltas a un circuito por el centro de Ourense./Miguel Ángel
9/29El circuito presentó un perfil mayormente plano, ideal para disfrutar de la carrera./Miguel Ángel
10/29El trazado atravesó espacios emblemáticos como el Parque de San Lázaro y la Plaza Mayor./Miguel Ángel
11/29La salida, con ligera elevación, marcó el ritmo inicial de muchos participantes./Miguel Ángel
12/29El paso por el Casco Vello obligó a extremar la atención por la estrechez de las calles./Miguel Ángel
13/29El descenso final permitió soltar las piernas y cerrar la prueba con buenas sensaciones./Miguel Ángel
14/29La prueba contó con una amplia participación en la categoría absoluta./Miguel Ángel
15/29El ambiente navideño estuvo presente durante todo el recorrido./Miguel Ángel
16/29La San Silvestre mantuvo su carácter popular y festivo./Miguel Ángel
17/29Numerosos participantes optaron por correr disfrazados./Miguel Ángel
18/29El Paseo volvió a convertirse en el epicentro de la San Silvestre ourensana./Miguel Ángel
19/29La jornada deportiva comenzó a las 16.00 horas con la carrera de Pitufos./Miguel Ángel
20/29La organización recordó la importancia de llegar con tiempo al punto de salida./Miguel Ángel
21/29Cada kilómetro sirvió para despedir el año de una forma especial./Miguel Ángel
22/29Los más pequeños recorrieron 100 metros por la Rúa do Paseo/Miguel Ángel
23/29El Paseo volvió a convertirse en el epicentro de la San Silvestre ourensana./Miguel Ángel
24/29La San Silvestre permitió despedir 2025 de forma activa y saludable./Miguel Ángel
25/29Corredores de todas las edades compartieron protagonismo en la última carrera del año./Miguel Ángel
26/29La ciudad vivió una tarde diferente gracias a la San Silvestre./Miguel Ángel
27/29La X San Silvestre de Ourense puso el broche final a 2025 con deporte y diversión./Miguel Ángel
28/29El público animó a los corredores a lo largo de todo el recorrido./Miguel Ángel
29/29La ausencia de cajones obligó a compartir espacio y respetar ritmos desde el inicio./Miguel Ángel