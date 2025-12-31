Galería | Ourense celebra su tradicional San Silvestre en el último día del año

Ourense despidió 2025 haciendo deporte con la celebración de la X San Silvestre, una cita ya imprescindible del calendario deportivo y festivo de la ciudad

Ourense despidió 2025 haciendo deporte con la celebración de la X San Silvestre, una cita ya imprescindible del calendario deportivo y festivo de la ciudad. El 31 de diciembre, corredores de todas las edades tomaron las calles del centro para dar la bienvenida a 2026 entre ambiente navideño, disfraces y espíritu popular.