¿Sabe usted que nuestra centenaria, Esperanza Cortiñas, por excelencia es el centro de atención en cada evento al que acude?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la presencia de la centenaria ourensana en el evento de CSIF
¿Sabe usted que nuestra centenaria por excelencia, Esperanza Cortiñas, es el centro de atención en cada evento al que acude? ¿Que a sus 109 años, Esperanza Cortiñas estuvo este jueves en el evento del CSIF en reconocimiento a las políticas de igualdad en el ámbito local, donde fue la homenajeada principal? ¿Que los presentes no perdieron la oportunidad de saludarla? ¿Y que ella es una de las ourensanas más ilustres?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INCIDENCIA EN LAS VÍAS
La caída de un árbol provoca afectaciones en la comunicación por tren entre Ourense y Madrid
ACCIDENTES DE TRÁFICO
Una colisión múltiple en la A-52 deja un herido y la N-120 registra un atropello
Lo último
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Balance antes del 8M: fallos en pulseras, debate sobre el burka y diez mujeres asesinadas en lo que va de año
COYUNTURA ECONÓMICA
La eurozona corrige su crecimiento definitivo del PIB de 2025 hasta el 1,4%