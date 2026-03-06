¿Sabe usted que nuestra centenaria, Esperanza Cortiñas, por excelencia es el centro de atención en cada evento al que acude?

¿Sabe usted que nuestra centenaria por excelencia, Esperanza Cortiñas, es el centro de atención en cada evento al que acude? ¿Que a sus 109 años, Esperanza Cortiñas estuvo este jueves en el evento del CSIF en reconocimiento a las políticas de igualdad en el ámbito local, donde fue la homenajeada principal? ¿Que los presentes no perdieron la oportunidad de saludarla? ¿Y que ella es una de las ourensanas más ilustres?