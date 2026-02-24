¿Sabe usted que Esperanza Cortiñas no entró por los pelos en la videollamada más longeva del mundo?

CONDENADO A LEER LA SENTENCIA Y COSTAS
El Supremo confirma que Jácome vulneró derechos fundamentales en sede municipal al retirar la palabra a Natalia González
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que este mes se llevó a cabo la llamada más longeva del mundo en la que hubo una gran olvidada?¿Que participaron 17 centenarias -una por comunidad- entre las que sumaron más de 1.700 años? ¿Que entre ellas no estaba Esperanza Cortiñas, la abuela de Ourense y de Galicia? ¿Que a sus 109 años ocupa el ranquin número 26 de las personas con más edad de toda España?
UN PRECISO RETRATO
La política en Ourense: dime qué votas y te diré qué ves
CAZA FURTIVA DE ELEFANTES
Una jueza castiga el comercio de un Cristo de marfil en Ourense: ni era antiguo ni tenía papeles
