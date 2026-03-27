La CEO sale de su sede para acercarse al tejido empresarial ourensano

REUNIÓN ESTRATÉGICA

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) impulsa reuniones itinerantes para acercarse a las empresas ourensanas y escuchar sus principales demandas

Reunión de la CEO, ayer en San Cibrao.
Reunión de la CEO, ayer en San Cibrao. | La Región

La nueva junta directiva de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) celebró ayer su primera reunión fuera de la sede. El lugar elegido fue la sede de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao das Viñas, donde analizaron las principales inquietudes que afectan actualmente a las empresas ourensanas.

Abordaron cuestiones clave relacionadas con la competitividad, la disponibilidad de mano de obra, las infraestructuras, la simplificación administrativa y la necesidad de impulsar entornos más favorables para la actividad empresarial.

La CEO prevé replicar esta iniciativa en el futuro, en diferentes puntos de Ourense, con el objetivo de fortalecer la cercanía institucional, mejorar la capacidad de escucha y facilitar una interlocución más directa con el tejido empresarial.

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