Cerradas las termas privadas de Outariz y A Chavasqueira por las crecidas del río Miño en Ourense

MÁS DE 6 METROS DE ALTO
Las termas privadas de Outariz y las de A Chavasqueira (Ourense) permanecen cerradas debido a la crecida del río Miño, que ha superado los seis metros de altura a su paso por la ciudad, alcanzando niveles que obligan a extremar las medidas de seguridad.
En el caso de Outariz, la dirección de las termas ha colocado un cartel informativo en el que se anuncia el cierre temporal de la instalación por motivos de seguridad, señalando que la decisión se debe directamente a la crecida del Miño y que las termas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. En el comunicado, la entidad responsable lamenta las molestias ocasionadas y agradece la comprensión y colaboración de los usuarios.
Situación similar se vive en A Chavasqueira, donde la proximidad de las piscinas al río hace inviable su uso en episodios de crecidas, una circunstancia que se repite cada vez que el Miño alcanza niveles elevados. Las públicas resultan habitualmente inundadas cuando el nivel del río sube.
