LLUVIAS
Un nuevo frente borrascoso vuelve a poner en guardia la provincia de Ourense

Cerradas las termas privadas de Outariz y A Chavasqueira por las crecidas del río Miño en Ourense

MÁS DE 6 METROS DE ALTO

Las termas de Outariz y A Chavasqueira permanecen cerradas por la crecida del río Miño, que este martes supera los seis metros de altura en Ourense.

Las termas de Ourense, cerradas por la crecida del río Miño
Las termas de Ourense, cerradas por la crecida del río Miño | La Región

Las termas privadas de Outariz y las de A Chavasqueira (Ourense) permanecen cerradas debido a la crecida del río Miño, que ha superado los seis metros de altura a su paso por la ciudad, alcanzando niveles que obligan a extremar las medidas de seguridad.

En el caso de Outariz, la dirección de las termas ha colocado un cartel informativo en el que se anuncia el cierre temporal de la instalación por motivos de seguridad, señalando que la decisión se debe directamente a la crecida del Miño y que las termas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. En el comunicado, la entidad responsable lamenta las molestias ocasionadas y agradece la comprensión y colaboración de los usuarios.

Anuncio en las termas de Outariz
Anuncio en las termas de Outariz

Situación similar se vive en A Chavasqueira, donde la proximidad de las piscinas al río hace inviable su uso en episodios de crecidas, una circunstancia que se repite cada vez que el Miño alcanza niveles elevados. Las públicas resultan habitualmente inundadas cuando el nivel del río sube.

Las termas públicas de A Chavasqueira, este lunes
Las termas públicas de A Chavasqueira, este lunes | Óscar Pinal

