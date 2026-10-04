Charo López, actriz y Premio Especial del OUFF: “Cuando he dicho que no, fue porque no iba a estar bien en ese proyecto”

Charo López (Salamanca, 1943) recibió el Premio Especial del OUFF durante la gala de clausura. El festival quiso reconocer su excepcional carrera en el cine, teatro y televisión.

Pregunta. ¿Cómo recibe este premio especial del OUFF a su trayectoria?

Respuesta. Pues con mucha alegría, porque tengo una vinculación profesional y personal muy fuerte con Galicia. Que me den un premio y venir a Ourense me entusiasma. Adoro esta tierra y su gente.

P. ¿Considera que ha tenido una carrera plena?

R. Me lo he pasado de maravilla trabajando con los directores. He tenido una vida plenísima y sigo en ella. Ahora estoy haciendo un recital de poesía de la Generación del 27 junto a un pianista y el barítono Luis Santana. Estoy deseando hablar con las autoridades de Cultura de aquí porque quiero traer el espectáculo a Ourense.

P. Cuando ganó el Goya por “Secretos del corazón” ya contaba con una gran trayectoria. ¿Le supo mejor ganarlo en ese momento?

R. Ganar un Goya reconociendo tu carrera siempre gusta. Pero fui tan feliz rodando Secretos del corazón junto a la maravillosa Vicky Peña y a un director tan estupendo y generoso como Montxo Armendáriz, que el Goya fue simplemente la guinda del pastel. Claro que me habría gustado tenerlo antes, y ahora también, por qué no.

P. ¿De qué se siente más orgullosa hoy de los éxitos que logró, o de las cosas a las que supo decir que “no”?

R. Cuando he dicho que no, era porque realmente no iba a estar bien en ese proyecto por la razón que fuese. No me costaba nada rechazar ofertas porque, a partir del éxito de “Los gozos y las sombras”, siempre he estado bien colocada en la profesión, con grandes propuestas de trabajo y viaje.

P. Hace unos días nos dejó Gonzalo Suárez al que dedica este premio…

R. Coincidí con Gonzalo en una comida en Barcelona y me preguntó si me gustaría interpretar a Ana Carmona. Yo había terminado la carrera y estaba dando clases. Al principio pensé que estaba loco, pero al día siguiente me llamó, acepté y ahí cambió todo. Le debo un porcentaje entero de mi carrera, no he parado de trabajar con él.