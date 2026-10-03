Directo | El OUFF se despide de su 31 edición con la gala de clausura del festival de cine

El Ourense Film Festival (OUFF) pone este sábado, 3 de octubre, el punto final a su 31ª edición con la gala de clausura en el Auditorio Municipal de Ourense. El acto comenzará a las 20:00 horas y servirá para hacer entrega del palmarés de esta edición antes de proyectar la película "El mal hijo", dirigida por Jaime Lorente.

La gala concentrará así los dos momentos principales de la jornada. En primer lugar, se darán a conocer los premios de la 31ª edición del festival, que reconocerán las películas y profesionales destacados durante estos días de programación cinematográfica.

Tras la entrega del palmarés llegará la proyección de "El mal hijo", largometraje de Jaime Lorente que ha recibido este año el Premio Ópera Prima. La película será la encargada de poner el cierre a la programación de esta edición del OUFF.

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Con esta gala, el OUFF 31 completa una edición que ha llevado durante los últimos días diferentes propuestas cinematográficas a los espacios culturales de la ciudad y que se despide con la entrega de sus principales reconocimientos.

Sigue en directo la gala de clausura del OUFF 31