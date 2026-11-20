Un choque entre una furgoneta y un camión deja un herido y obliga a cortar un carril de a A-52 en Ourense
ACCIDENTE DE TRÁFICO
La colisión entre una furgoneta y un camión en la A-52, a su paso por Ourense, deja un herido y obliga a cortar durante horas un carril en dirección a Vigo.
Un accidente de tráfico en la A-52 dejó al menos una persona herida sobre la ciudad de Ourense. A las 16:02 horas, un particular que pasaba por la zona llamó a emergencias alertando de un choque entre una furgoneta y un camión.
Minutos después, quien llamaba al 112 era el conductor de la furgoneta, avisando del choque que había sufrido y notificando que estaba herido en una pierna. La colisión afectó a la circulación en la autobvía, dejando varias horas le carril derecho cortado en dirección a Vigo.
Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias 061, Policía Nacional, los Bomberos de San Cibrao, el GES de Pereiro y Protección Civil de Barbadás.
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