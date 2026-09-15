Un coche se lleva por delante parte de la puerta de otro vehículo en un aparatoso accidente en la entrada del colegio Carmelitas
LA AUTORA SIGUIÓ UNOS METROS
La aparatosa colisión entre los dos coches se produjo cuando una mujer había estacionado junto a la entrada del colegio Carmelitas y al abrir la puerta del lado de la calzada otro coche chocó contra él. La conductora que provocó el accidente siguió su camino y fue alertada unos metros más adelante. Al colisionar contra la puerta, parte de ella quedó por el suelo, además de varios faros rotos y múltiples golpes de chapa. Las dos conductoras no resultaron heridas aunque sí se mostraban muy nerviosas justo después del impacto.
La conductora del coche siniestrado había parado un momento a las puertas del colegio Carmelitas, en la avenida de Pena Trevinca, porque le llevaba el almuerzo que se había olvidado a su hijo. Al abrir la puerta, otro coche colisionó contra ella y se la llevó por delante, además de provocar otros daños en el vehículo.
La conductora del turismo que provocó el golpe, una mujer joven, se puso nerviosa tras el accidente y continuó unos metros en dirección hacia la calle Pena Trevinca. Justo detrás de ella circulaba una patrulla de policía camuflada que pudo darle el alto y reconducirla al punto del suceso.
Al parecer, no se trató de una fuga, sino de una reacción de nervios tras el accidente. Según fuentes policiales, su intención no parece que fuera abandonar el lugar del accidente, pero la situación le impidió parar en el lugar de la colisión. Ambas conductoras se encontraban muy alteradas por lo ocurrido, pero ninguna sufrió ningún daño físico aparente. Los daños materiales de ambos coches sí fueron múltiples, quedando numerosos cristales esparcidos por la calle y restos de la carrocería, especialmente del Volkswagen Golf
Hasta el lugar se desplazaron al menos dos patrullas motorizadas de la Policía Local y un furgón, además de una grúa para retirar los vehículos implicados.
El suceso vuelve a poner el foco en la seguridad en los accesos a los centros educativos, especialmente durante las horas de entrada y salida. La Policía Local regula habitualmente el tráfico en estas franjas para facilitar el acceso de los escolares y evitar situaciones de riesgo, siendo este punto un cruce con un tránsito intenso puesto que es la intersección entre la carretera de La Granja Este punto es un tramo que acaba de ser acondicionado y repintado, delimitando los carriles y dimensiones de cada vía.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
MILITARIZACIÓN DEL ESPACIO
Estados Unidos admite por primera vez que tiene armas de control espacial desplegadas en órbita
CONMOCIÓN EN SEVILLA
Un niño de 10 años aparece muerto en su vivienda de Los Remedios, en Sevilla