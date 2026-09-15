Un coche se lleva por delante parte de la puerta de otro vehículo en un aparatoso accidente en la entrada del colegio Carmelitas

El vehículo quedó con una de sus puertas completamente arrancada tras el impacto registrado a las puertas del colegio Carmelitas.

La conductora del coche siniestrado había parado un momento a las puertas del colegio Carmelitas, en la avenida de Pena Trevinca, porque le llevaba el almuerzo que se había olvidado a su hijo. Al abrir la puerta, otro coche colisionó contra ella y se la llevó por delante, además de provocar otros daños en el vehículo.

Agentes de la Policía Local intervienen tras la colisión registrada junto a la entrada del colegio Carmelitas. | La Región

La conductora del turismo que provocó el golpe, una mujer joven, se puso nerviosa tras el accidente y continuó unos metros en dirección hacia la calle Pena Trevinca. Justo detrás de ella circulaba una patrulla de policía camuflada que pudo darle el alto y reconducirla al punto del suceso.

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Al parecer, no se trató de una fuga, sino de una reacción de nervios tras el accidente. Según fuentes policiales, su intención no parece que fuera abandonar el lugar del accidente, pero la situación le impidió parar en el lugar de la colisión. Ambas conductoras se encontraban muy alteradas por lo ocurrido, pero ninguna sufrió ningún daño físico aparente. Los daños materiales de ambos coches sí fueron múltiples, quedando numerosos cristales esparcidos por la calle y restos de la carrocería, especialmente del Volkswagen Golf

Trabajadores retiran los restos y limpian la calzada tras el accidente ocurrido en la avenida de Pena Trevinca. | Lucía Otero

Hasta el lugar se desplazaron al menos dos patrullas motorizadas de la Policía Local y un furgón, además de una grúa para retirar los vehículos implicados.

El suceso vuelve a poner el foco en la seguridad en los accesos a los centros educativos, especialmente durante las horas de entrada y salida. La Policía Local regula habitualmente el tráfico en estas franjas para facilitar el acceso de los escolares y evitar situaciones de riesgo, siendo este punto un cruce con un tránsito intenso puesto que es la intersección entre la carretera de La Granja Este punto es un tramo que acaba de ser acondicionado y repintado, delimitando los carriles y dimensiones de cada vía.