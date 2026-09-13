Dos heridos graves tras chocar un coche y una furgoneta en Ourense

Al menos dos personas resultaron heridas este domingo tras una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en la carretera N-525, a la altura de la entrada a A Valenzá. El accidente se produjo pasadas las 18,30 horas, concretamente en el kilómetro 236 de esta vía, en Ourense.

El 112 Galicia tuvo constancia del siniestro a través de la llamada de un particular. En los minutos posteriores, varios alertadores informaron también de lo ocurrido y señalaron que podía haber personas atrapadas en el interior de los vehículos.

Sin embargo, a la llegada de los servicios de emergencia se descartó que alguno de los ocupantes estuviera atrapado. Dos personas tuvieron que ser atendidas por el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 como consecuencia del accidente. La colisión provocó además afectaciones al tráfico durante las últimas horas de la tarde, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

En el operativo participaron los Bomberos de Ourense y agentes de la Policía Local, que aseguraron el lugar y regularon la circulación. También se desplazaron hasta el punto del accidente los operarios de mantenimiento de la carretera, que se encargaron de retirar los restos y limpiar la calzada para facilitar el restablecimiento de la circulación.