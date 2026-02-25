Un choque entre dos vehículos deja un herido en Avenida de la Habana

Avenida de La Habana, en donde ocurrió la colisión

Sobre las 9:39 horas de la mañana de este miércoles, 25 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico en la Avenida de La Habana de Ourense que dejaba una persona herida. Dos coches colisionaron y como resultado uno de los implicados tuvo que ser atendido por el 061.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local, bomberos y Protección Civil.