Un choque entre dos vehículos deja un herido en Avenida de la Habana

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Sobre las 9:39 horas de la mañana de este miércoles se informaba de una colisión entre dos coches que dejaba una persona herida en la Avenida de La Habana, en Ourense

Avenida de La Habana, en donde ocurrió la colisión
Avenida de La Habana, en donde ocurrió la colisión | José Paz

Sobre las 9:39 horas de la mañana de este miércoles, 25 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico en la Avenida de La Habana de Ourense que dejaba una persona herida. Dos coches colisionaron y como resultado uno de los implicados tuvo que ser atendido por el 061.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local, bomberos y Protección Civil.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats