El CHUO amplía su Hospital de Día de Salud Mental con cinco nuevas consultas de psiquiatría

El Hospital de Día de Salud Mental del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) ha ampliado sus instalaciones con cinco nuevas consultas de psiquiatría y 135 metros cuadrados adicionales. La actuación, financiada con una inversión de más de 83.500 euros, busca mejorar la atención y los espacios destinados a la recuperación de los pacientes.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó este viernes las instalaciones renovadas, que cuentan ahora con nuevas salas polivalentes, una cocina terapéutica y espacios de convivencia, además de mejoras en accesibilidad, seguridad y comodidad.

El Hospital de Día dispone de 20 plazas de atención diaria de alta intensidad y funciona como una alternativa al ingreso hospitalario completo, favoreciendo la rehabilitación y la integración de los pacientes en su entorno habitual.

Más de 3.300 sesiones asistenciales en seis meses

Durante el primer semestre de 2026, el dispositivo de salud mental del CHUO registró 3.348 sesiones asistenciales y 2.123 consultas, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

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La actividad del centro incluye también tratamientos y programas complementarios. En esos seis meses se realizaron 138 sesiones de grupos terapéuticos, 49 actividades deportivas, 27 sesiones de huerto terapéutico y 21 de psicomotricidad.

El servicio registra una media aproximada de 28 pacientes atendidos al mes, con el objetivo de favorecer su recuperación y autonomía personal mediante una atención que combina los tratamientos clínicos con actividades de rehabilitación.

La reforma ha sido financiada con fondos del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 del Ministerio de Sanidad.

Ourense contará con 48 nuevos profesionales de salud mental

Durante la visita, Gómez Caamaño también destacó las actuaciones previstas en el Plan Estratégico de Salud Mental de Galicia 2026-2030, que contempla incorporar 357 profesionales a los servicios sanitarios gallegos.

De ellos, 48 corresponderán al área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, donde la Xunta también prevé invertir 1,25 millones de euros en obras y equipamiento para ampliar los recursos asistenciales.

Entre las actuaciones anunciadas figuran la ampliación de la unidad de hospitalización de agudos, la mejora de la climatización del Hospital de Piñor y la creación de dos nuevas unidades especializadas: una para depresión refractaria y otra de hospitalización infantojuvenil.

Nuevos espacios para favorecer la recuperación

El conselleiro defendió que la atención a la salud mental no debe limitarse a las consultas médicas o los tratamientos farmacológicos, sino que también requiere instalaciones adecuadas para desarrollar actividades terapéuticas y recuperar la autonomía.

En este sentido, destacó que la renovación del Hospital de Día de Ourense permitirá mejorar las condiciones de atención y ampliar las posibilidades de rehabilitación de los usuarios.

Gómez Caamaño agradeció además el trabajo de los profesionales del centro por su labor de atención y acompañamiento a los pacientes.