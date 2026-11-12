El CHUO llama a vacunarse a los ourensanos para evitar neumonías

El Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Ourense se suma al Día Mundial de la Neumonía con un llamamiento a la prevención de una enfermedad que afecta especialmente a niños pequeños, mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas.

La neumóloga Raquel Dacal Quintas recuerda que la neumonía es una infección del tejido pulmonar que puede presentar distintos grados de gravedad, desde cuadros leves que se tratan en el domicilio hasta casos que requieren hospitalización o ingreso en cuidados intensivos. Entre sus síntomas más habituales figuran la tos, la expectoración, la fiebre y la dificultad para respirar.

La incidencia de esta enfermedad se sitúa en 5,1 casos por cada 1.000 habitantes, con mayor frecuencia en los extremos de edad. Una circunstancia especialmente relevante en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, marcada por un elevado envejecimiento de su población.

Evitar hábitos perjudiciales

Dacal destaca la vacunación como una de las principales herramientas para prevenir estas infecciones y sus complicaciones. En este sentido, recomienda mantener actualizada la protección frente a la gripe, la covid y el neumococo. También insiste en evitar hábitos perjudiciales, especialmente el consumo de tabaco. “Las vacunas son una herramienta fundamental para evitar las infecciones. Tenemos vacunas como la de la gripe, el covid y también frente al neumococo, que nos ayudan a prevenir estas enfermedades”, explica la neumóloga.

La especialista recuerda que los menores de dos años, los mayores de 65 y las personas con las defensas debilitadas presentan un mayor riesgo de desarrollar neumonías graves. “Hay que tener en cuenta que existen grupos más vulnerables que otros. En la infancia están los niños menores de 2 años como más vulnerables, aunque en general hasta los 5 años también tienen un riesgo elevado, y por otro lado están los mayores de 65 años”, señala Raquel Dacal.

Por todo ello, la experta subraya la importancia de reconocer los síntomas y acudir a valoración médica ante una posible infección para facilitar un diagnóstico y tratamiento precoces.