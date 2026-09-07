Una ourensana deja su herencia a la Psiquiatría del CHUO y la Asociación contra el Cáncer de Ourense

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la aceptación por parte del Sergas de la mitad de una herencia con un valor estimado de 92.337 euros. La fallecida, que murió en enero de 2023, dejó como herederos universales, a partes iguales, la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense y el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Al no tener este servicio personalidad jurídica propia, es el Sergas quien debe asumir la parte de la herencia que le corresponde.

La herencia está formada por un inmueble situado en la ciudad de Ourense, con un valor de referencia de 74.000 euros y por un saldo bancario de cerca de 18.300 euros. De este modo, el 50% de la herencia que corresponde al Sergas está valorada en algo más de 46.000 euros.

La autorización del Consello de la Xunta es necesaria para que el Sergas pueda aceptar la herencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Salud de Galicia. Una vez aceptada la herencia, el Sergas coordinará con la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense las actuaciones necesarias para gestionar el inmueble.

San Cibrao das Viñas contará con 12 nuevas viviendas de promoción pública

San Cibrao das Viñas contará con 12 nuevas viviendas protegidas de promoción pública, que se construirán en la parcela 14 del Plan Parcial del sector A2, cedida por el Concello. El proyecto, cuyo contrato de ejecución sale a licitación por 2,4 millones de euros, contempla además la creación de garajes y trasteros para los futuros residentes.

La Xunta licita la construcción de 12 viviendas públicas en San Cibrao das Viñas. | Xunta de Galicia

El edificio se levantará sobre una parcela de 470,12 metros cuadrados y estará compuesto por un sótano, planta baja, dos plantas superiores y una zona bajo cubierta. En total, las viviendas sumarán 891,01 metros cuadrados de superficie útil.

El sótano estará destinado a garajes y trasteros, mientras que en la planta baja se ubicarán el acceso al edificio, las zonas comunes, diferentes espacios destinados a instalaciones y dos viviendas de dos dormitorios, además de otros espacios de servicio.

Las plantas primera y segunda dispondrán cada una de seis viviendas: cuatro de dos dormitorios y dos de tres dormitorios. En la planta bajo cubierta se construirán otras dos viviendas, una de dos dormitorios y otra de cuatro.

Del conjunto de 12 viviendas, seis serán de dos dormitorios, dos de ellas adaptadas, mientras que también se contemplan viviendas de tres y cuatro dormitorios. Las superficies útiles oscilarán, en función de la tipología, entre los aproximadamente 60 y los 89 metros cuadrados.

La actuación permitirá ampliar la oferta de vivienda protegida en el municipio y forma parte del objetivo de la Xunta de duplicar el parque público de vivienda hasta alcanzar las 8.000 unidades en el año 2028.

La parcela, cedida por el Concello, permitirá así desarrollar una nueva promoción residencial destinada a facilitar el acceso a una vivienda a las personas que cumplan los requisitos establecidos para este tipo de inmuebles.