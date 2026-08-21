El CHUO celebra diez años de arte vinculado con Quessada

El Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras y la Fundación Xaime Quesada Blanco han renovado el convenio que permite exponer en el CHUO obras de Xaime Quessada y de su hijo, Xaime Quesada Blanco. La colaboración cumplirá diez años en 2027 y ambas entidades preparan ya una programación especial para conmemorar el aniversario y reforzar el papel de la cultura como elemento de humanización de los espacios sanitarios.

La colección instalada en el hospital está formada por 22 obras de Xaime Quessada y tres de Xaime Quesada Blanco, cedidas gratuitamente. Desde la inauguración del nuevo edificio de hospitalización en 2017, los cuadros sirven además para identificar distintos pisos y servicios y forman parte de la imagen cotidiana del hospital para pacientes, familiares y profesionales.

La renovación permitirá mantener iniciativas como las visitas guiadas a la colección para escolares, asociaciones y colectivos de pacientes. De cara al décimo aniversario, la principal novedad será un proyecto dirigido a la infancia y, especialmente, a la adolescencia, en colaboración con la Escuela de Pediatría del hospital. La iniciativa utilizará la expresión artística como herramienta para facilitar la comunicación de emociones y prestará especial atención al aumento de los problemas de salud mental desde la pandemia.

La Fundación ya ha preparado material didáctico específico para acercar la creación artística a los más jóvenes.