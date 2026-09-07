¿Sabe usted que el CHUO comienza este lunes a recopilar ADN para combatir al cáncer?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, trasiego a partir de este lunes por el CHUO por Xenoma Galicia
¿Sabe usted que seica el proyecto Xenoma Galicia toma desde este lunes muestras en el Complexo Hospitalario de Ourense? ¿Que llevan días enviando muestras a los ciudadanos para participar en él y desde este lunes se espera trasiego de personas? ¿Que el objetivo es recopilar el ADN para identificar los genes relacionados con el cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar?
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