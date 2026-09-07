¿Sabe usted que el CHUO comienza este lunes a recopilar ADN para combatir al cáncer?

¿Sabe usted que seica el proyecto Xenoma Galicia toma desde este lunes muestras en el Complexo Hospitalario de Ourense? ¿Que llevan días enviando muestras a los ciudadanos para participar en él y desde este lunes se espera trasiego de personas? ¿Que el objetivo es recopilar el ADN para identificar los genes relacionados con el cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar?