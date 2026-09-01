El CHUO prueba modelos de IA para detectar casos de covid persistente

El covid persistente puede pasar inadvertido mientras el cuerpo está en calma y dejarse ver cuando se le exige un esfuerzo. Esa es la pista que ha aprovechado un estudio realizado en el CHUO, donde una inteligencia artificial consiguió distinguir a pacientes con síntomas prolongados de personas completamente recuperadas con un 85,2% de acierto.

El análisis se realizó sobre 129 personas reclutadas en el hospital y en centros de salud de su área de influencia: 63 pacientes con covid persistente y 66 personas que habían superado la infección sin secuelas. Entre los autores figuran María Bustillo Casado, del servicio de Medicina Interna del CHUO, y el psiquiatra Alexandre García-Caballero, también profesional del hospital y vinculado al Instituto Biomédico Galicia Sur.

Para buscar las diferencias entre ambos grupos, los investigadores pusieron a prueba el corazón de los participantes en distintas situaciones. Con una banda pectoral registraron cómo respondía en reposo, durante el ejercicio, ante el estrés y, especialmente, en los minutos posteriores al esfuerzo.

Una de las pruebas era sencilla: caminar durante seis minutos intentando cubrir la mayor distancia posible. La clave no estaba únicamente en el esfuerzo realizado, sino también en cómo reaccionaba después el organismo mientras recuperaba progresivamente el pulso.

Precisamente ahí apareció uno de los resultados más relevantes del estudio. Las diferencias entre quienes sufrían covid persistente y quienes se habían recuperado completamente eran menores en reposo y se hacían más evidentes cuando el organismo tenía que responder al ejercicio y recuperarse después.

Los diferentes modelos de inteligencia artificial analizaron de qué manera variaba el tiempo entre un latido y el siguiente, una señal relacionada con la respuesta del sistema nervioso autónomo. Con esos datos, los investigadores probaron diez modelos distintos para comprobar cuál separaba mejor a los pacientes con covid persistente de quienes se habían recuperado.

El que mejor funcionó consiguió clasificarlos correctamente en el 85,2% de los casos. Se trata de un algoritmo denominado Gradient Boosting, aunque los demás modelos empleados también obtuvieron buenos resultados y apuntan en la misma dirección.

De esta manera, el objetivo final es que esas pistas que deja el corazón ayuden a poner nombre a un problema que todavía resulta difícil de detectar en muchas ocasiones. Este 85% de acierto abre una vía prometedora, aunque la inteligencia artificial aún está lejos de convertirse en una prueba que pueda utilizarse con los pacientes del día a día.

Este trabajo acaba de ver la luz en arXiv, una plataforma que permite a los investigadores hacer públicos sus estudios sin que hayan pasado necesariamente una revisión por pares. Ese será uno de los filtros que deberá superar una investigación que, por ahora, muestra que el covid persistente también puede dejar un rastro que las herramientas tecnológicas son capaces de reconocer.