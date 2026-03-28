El CHUO despide a María José Remigio, enfermera referente en la diálisis de Ourense

Después de 42 años dedicados al Servicio de Nefrología, el CHUO despidió el pasado viernes, 27 de marzo, a María José Remigio Lorenzo, enfermera referente en la diálisis en la ciudad de Ourense. Natural de O Carballiño, María José estudió en la Escuela de Enfermería de la Residencia Sanitaria entre 1977 y 1980, para después completar su formación en la especialidad de Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid.

Después de su paso como enfermera en prácticas en el Hospital psiquiátrico de Toén, decidió orientar su vocación enfermera tras un breve paso por diálisis de la Residencia Sanitaria en 1982. En 1984 obtuvo la plaza en propiedad en el Servicio de Nefrología y pasó a trabajar en la segunda planta del Hospital Cristal, en la que desarrollo toda su carrera profesional. De sus 42 años de trayectoria, 40 los pasó dedicados a la unidad de diálisis y dos en la unidad de diálisis domiciliaria.

Pasó casi toda su carrera junto al doctor Alfonso Otero González, referente nacional de la especialidad y fue durante décadas testigo y protagonista de la evolución de la nefrología en Ourense, desde los primeros años con técnicas de hemodiálisis más limitadas hasta la actualidad. Su capacidad de adaptación y su dedicación al cuidado de los pacientes fueron constantes durante toda su trayectoria. Además de su labor asistencial, María José dejó huella como formadora de nuevas generaciones de enfermeras, convirtiéndose en un referente en diálisis tanto dentro del hospital como en toda Galicia.

La actual jefa del servicio, la doctora Cristina Pérez Melón, subrayó que María José es “un referente para las enfermeras jóvenes y una pieza clave en la formación en nefrología. Su compromiso y su manera de cuidar a los pacientes dejan una huella que perdurará en el servicio”.

Compañeras despidiendo a Maria José Remigido | SERGAS

Este viernes, compañeros del servicio, profesionales de otros departamentos y numerosos pacientes quisieron despedirse de ella, organizando un emotivo pasillo de salida como muestra del cariño y respeto que sembró durante más de cuarenta años de dedicación. Con su jubilación se cierra una etapa marcada por la constancia, la empatía y la excelencia profesional.