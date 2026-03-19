Ana Fernández, oncóloga de Allariz en el CHUO, líder de la nueva guía nacional con avances sobre cáncer de esófago

La medicina de Ourense vuelve a destacar en el ámbito científico nacional gracias a la labor de la oncóloga del CHUO Ana Fernández Montes, natural de Allariz, quien ha coordinado la actualización de la Guía clínica SEOM-GEMCAD-TTD de cáncer de esófago 2025.

El documento ha sido elaborado junto a la especialista María Alsina, del Hospital Universitario de Navarra, y un equipo multidisciplinar de expertos de toda España, consolidando un trabajo de referencia para el abordaje de esta enfermedad.

Avances clave en el tratamiento

La nueva guía introduce importantes mejoras en el manejo del cáncer de esófago, una patología grave con bajas tasas de supervivencia. Entre las principales novedades destacan:

Inmunoterapia y tratamientos dirigidos , que potencian la respuesta del organismo frente al tumor, especialmente en fases avanzadas.

Nuevos protocolos para adenocarcinomas , orientados a mejorar la supervivencia en casos localizados avanzados.

Enfoque multidisciplinar, que apuesta por la coordinación entre especialidades médicas para optimizar resultados y calidad de vida del paciente.

El cáncer de esófago sigue siendo un importante problema de salud pública. En España se diagnostican alrededor de 1.800 nuevos casos al año, con una supervivencia a cinco años de entre el 15% y el 20%.

La doctora Fernández Montes subraya la importancia de diferenciar entre los dos tipos principales para aplicar tratamientos específicos. Además, recuerda que factores como el tabaco, el alcohol, la obesidad o el reflujo gastroesofágico aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad.