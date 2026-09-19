El CHUO lleva su experiencia en traumatología de Ourense a Mozambique y forma a médicos del país

El Área de Saúde de Ourense amplía su colaboración con la Agencia Española de Cooperación en Mozambique.

El Hospital Universitario de Ourense (CHUO) amplía su colaboración sanitaria con Mozambique a través de nuevas acciones formativas dirigidas a profesionales del país africano. El traumatólogo Juan Blanco Nóvoa ha impartido un curso de cirugía de hombro en el Hospital Central de Maputo y ha participado en un congreso de su especialidad, mientras que un equipo de neurocirugía y anestesia del centro ourensano ha ofrecido formación en atención a pacientes traumatizados.

Estas iniciativas forman parte de la cooperación que la Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras mantiene desde 2023 con Mozambique, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El programa combina el desplazamiento de especialistas ourensanos al país africano con estancias de formación de seis meses de profesionales mozambiqueños en Ourense.

Los días 14 y 15 de septiembre, Juan Blanco impartió en el Hospital Central de Maputo un curso sobre cirugía de hombro, una materia especialmente demandada por los profesionales locales. La formación abordó lesiones del manguito rotador, inestabilidad articular, fracturas del húmero, colocación de prótesis y avances quirúrgicos, mediante sesiones teóricas, casos clínicos y actividades prácticas.

Posteriormente, el traumatólogo participó en el XIX Congreso de la Asociación Mozambicana de Ortopedia y Traumatología, celebrado en Bilene, donde presentó dos ponencias sobre técnicas quirúrgicas para tratar lesiones del ligamento cruzado anterior y osteotomías de rodilla.

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"Para un médico é moi importante desenvolver o seu traballo, pero tamén transmitir coñecemento ás xeracións que veñen detrás e comprobar que esa formación consegue resultados", destacó Blanco, quien también valoró la preparación y la capacidad de adaptación de los equipos locales.

Siete traumatólogos de Mozambique ya se han formado en Ourense

Desde el inicio de esta colaboración, el CHUO ha acogido a siete especialistas en traumatología y una residente de anestesiología y reanimación procedentes de Mozambique. Durante sus estancias de seis meses, los profesionales participan en consultas, quirófanos, áreas de diagnóstico, sesiones clínicas y atención urgente.

En traumatología, la formación incluye técnicas de artroscopia, tratamiento de traumatismos complejos y colocación de prótesis articulares. Por su parte, la residente de anestesiología completó un programa centrado en el tratamiento del dolor y las técnicas anestésicas utilizadas en cirugía pediátrica y neurocirugía.

La cooperación se ha extendido también a otros servicios. Esta semana, Ana Pastor, jefa de Neurocirugía del CHUO, y las anestesiólogas Concepción Alonso y Leticia Gómez impartieron en Maputo un curso de Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS).

Esta formación proporciona una metodología para establecer prioridades y actuar con rapidez durante la atención inicial a pacientes con traumatismos graves, especialmente en la primera hora.

Entre los asistentes se encontraba una de las residentes de anestesia que había completado su formación en Ourense, reflejo de la continuidad del intercambio profesional entre ambos centros.

Durante el congreso de traumatología se celebró además un acto de agradecimiento al Hospital Universitario de Ourense por su colaboración con el sistema público de salud de Mozambique, en el que participaron los siete traumatólogos que habían realizado estancias formativas en la ciudad.

Este reconocimiento se suma a la distinción concedida anteriormente por la AECID al Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras por su colaboración continuada en los programas de cooperación sanitaria.