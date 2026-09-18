El CHUO participa en un ensayo que podría cambiar el control del colon

Una investigación europea con participación del CHUO puede cambiar el seguimiento de miles de pacientes con pólipos en el colon. El estudio cuestiona la necesidad de repetir a los tres años la colonoscopia tras retirar lesiones que pueden llegar a convertirse en cáncer. Esperar hasta los cinco ofrecería una seguridad comparable y permitiría reducir de forma drástica el número de pruebas.

El trabajo forma parte de EPoS, el mayor proyecto internacional realizado hasta ahora sobre el seguimiento de estos pólipos. Sus tres ensayos reunieron a más de 20.000 personas de ocho países europeos, entre ellas participantes atendidos en Ourense. Solo el estudio que analiza el intervalo entre colonoscopias incluyó a 10.799 participantes.

El impacto potencial a nivel sanitario es enorme. En el grupo con revisiones más espaciadas se realizaron 4.180 colonoscopias menos, casi la mitad, sin aumentar la incidencia de cáncer durante los cinco años analizados. Entre los firmantes figura Joaquín Cubiella, especialista de Digestivo del CHUO y tercer autor del trabajo.

Si estos resultados acaban incorporándose a las guías clínicas, podrían evitarse miles de colonoscopias, reducir riesgos y molestias para los pacientes y liberar capacidad en los servicios de Digestivo. A pesar de todo, los resultados todavía deben interpretarse con cautela. El análisis es intermedio y el resultado definitivo llegará previsiblemente a partir de 2030