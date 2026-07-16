El CHUO mejorará las intervenciones cardíacas y quirúrgicas con dos nuevos arcos de radiología

El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) reforzará su capacidad para realizar procedimientos cardíacos y quirúrgicos con la incorporación de dos nuevos arcos de radiología portátiles, un equipamiento que permitirá ampliar las técnicas disponibles y mejorar la precisión de numerosas intervenciones.

La Xunta de Galicia ha sacado a licitación la adquisición de estos dos equipos por un importe de 328.830 euros, con el objetivo de renovar la tecnología del hospital ourensano y mejorar la atención que reciben los pacientes.

Entre las principales prestaciones que ofrecerán estos arcos de radiología figura la posibilidad de realizar la implantación de dispositivos cardíacos para el diagnóstico y tratamiento de las arritmias, así como la colocación de marcapasos temporales o la realización de procedimientos de cardioversión eléctrica.

Además, el nuevo equipamiento facilitará y optimizará otras intervenciones habituales en diferentes especialidades médicas, como la colocación de drenajes, prótesis y sondas, la implantación de stents en conductos biliares o la extracción de cápsulas endoscópicas, mejorando la calidad de imagen en tiempo real durante los procedimientos.

La licitación, publicada este jueves en el Portal de Contratos Públicos de Galicia, permanecerá abierta hasta el 10 de agosto, fecha límite para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Una vez adjudicado el contrato e instalados los equipos, el CHUO dispondrá de una tecnología renovada para reforzar la atención a pacientes que requieren intervenciones guiadas por imagen.