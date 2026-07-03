El CHUO incorporará al prestigioso cardiólogo Moisés Rodríguez para liderar su Servicio de Cardiología

El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y el conjunto del Área Sanitaria de Ourense afrontan una incorporación de relevancia con la prevista llegada, el próximo lunes, de Moisés Rodríguez como nuevo jefe del Servicio de Cardiología.

La incorporación está considerada una noticia importante para el hospital y para el área sanitaria, tanto por el perfil profesional del especialista como por el proyecto que acompaña a su llegada. Según las informaciones conocidas, el Servicio de Cardiología recibirá un impulso que tendrá repercusión directa en los pacientes.

15 años de experiencia

Moisés Rodríguez es un cardiólogo con más de 15 años de experiencia profesional. Ha desarrollado su actividad en la Clínica Gaias de Santiago de Compostela y es doctor con una tesis sobre la visión contemporánea de la fibrilación auricular.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido diversas acreditaciones europeas, entre ellas la Acreditación Europea en Electrofisiología Invasiva (Cardiostim, Niza, 2012), la Acreditación Europea en Estimulación Cardíaca (Cardiostim, Niza, 2012) y la Acreditación Europea en Ecocardiografía Transtorácica de Adultos (Euroecho, Lyon, 2008). Además, cuenta con un posgrado en Estadística por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Su currículum incluye más de 50 presentaciones en congresos nacionales y europeos, así como múltiples publicaciones en revistas científicas y libros especializados.

La llegada de Moisés Rodríguez al frente del Servicio de Cardiología supone, por tanto, la incorporación de un profesional con una amplia trayectoria asistencial, académica e investigadora a uno de los servicios de referencia del CHUO.