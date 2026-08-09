¿Sabe usted que el CHUO pone la cubertería de algún que otro bar de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, cubiertos que se pasan de la sanidad a la hostelería
¿Sabe usted que es curiosa la segunda vida (como poco) que pueden tener algunos objetos? ¿Que hay quien desayuna, come y cena todos los días con cubertería del Complexo Hospitalario de Ourense? ¿Que este sábado hubo a quien le causó una gran sorpresa cuando entró en un bar de la ciudad con su familia y le dieron unos cubiertos en los que se podía ver la inscrita la palabra Sergas?
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