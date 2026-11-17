El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) ha trasladado temporalmente parte de la actividad de preparación de medicamentos de su Servicio de Farmacia a las instalaciones de Cosaga-Recoletos debido a una avería en las denominadas salas blancas del hospital. La medida afecta a la elaboración de tratamientos esenciales, entre ellos los oncológicos, y ha generado críticas por parte de la Comisión de Centro, que denuncia falta de información a los representantes de los trabajadores y cuestiona el estado de las instalaciones de la sanidad pública ourensana.

Desde el CHUO explican que el traslado responde a la necesidad de garantizar la continuidad de los tratamientos mientras se repara la avería y se realizan los controles necesarios. El hospital precisa que la preparación de la medicación sigue estando a cargo del personal de Farmacia y que se lleva a cabo con medios propios, pese a que la actividad se ha desplazado temporalmente a las instalaciones del centro privado.

Asimismo, la dirección señala que la actividad volverá a desarrollarse en las salas blancas del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Ourense una vez finalicen las reparaciones y los correspondientes controles.

La explicación del hospital llega después de que la Comisión de Centro del CHUO hiciese pública su "profunda indignación" por una decisión que, según denuncia, se puso en marcha el pasado viernes sin aviso previo ni explicaciones oficiales a los representantes de los trabajadores. El colectivo asegura que tuvo conocimiento del traslado a través del propio personal del servicio y no mediante una comunicación de la Gerencia.

La representación de los trabajadores critica que la medida se haya adoptado de manera unilateral y "por la puerta de atrás", sin aclarar cuánto tiempo se prolongará la situación, cuántas profesionales se verán afectadas ni en qué condiciones tendrán que desarrollar su actividad en las instalaciones de Cosaga-Recoletos. Además, considera que la dirección ha incumplido su obligación de informar de inmediato a los representantes del personal.

Críticas por el estado de las instalaciones

Más allá de la incidencia actual, la Comisión de Centro considera que este episodio vuelve a poner de manifiesto los problemas estructurales que, a su juicio, arrastra la sanidad pública ourensana. En concreto, denuncia que las instalaciones del Servicio de Farmacia están "obsoletas, carecen de espacio suficiente y no disponen de un plan alternativo" dentro de la propia red pública para hacer frente a situaciones como esta.

Según expone el colectivo, los hospitales de Verín y O Barco tampoco cuentan con espacios renovados que permitan asumir esta actividad en caso de necesidad, lo que, a su entender, evidencia la falta de alternativas públicas y obliga a recurrir a centros privados ante incidencias en el hospital de referencia.

La Comisión considera especialmente preocupante la situación por el tipo de medicamentos que se preparan en estas dependencias. Entre ellos figuran tratamientos de quimioterapia y fármacos biológicos, medicación delicada y esencial para pacientes que necesitan estas terapias.

Los representantes de los trabajadores recuerdan que el número de personas que precisan estos tratamientos ha aumentado durante los últimos años y critican que la Consellería de Sanidade no haya adaptado ni modernizado las instalaciones para responder a las necesidades actuales. A su juicio, esta falta de inversión ha dejado el servicio al límite de su capacidad y vulnerable ante averías como la registrada ahora.

En este sentido, denuncian que la dirección recurre a soluciones puntuales para afrontar problemas que consideran antiguos, en lugar de abordar las deficiencias estructurales del Servicio de Farmacia y garantizar alternativas dentro de la propia sanidad pública.

El hospital garantiza la continuidad de los tratamientos

Frente a estas críticas, el CHUO insiste en que el traslado tiene carácter temporal y está motivado por la necesidad de mantener la actividad asistencial mientras se soluciona la avería de las salas blancas y se completan los controles correspondientes.

La dirección subraya que la preparación de los medicamentos continúa en manos del personal del Servicio de Farmacia y se realiza con medios propios, por lo que el traslado de la actividad no supone que esta pase a ser realizada por profesionales ajenos al hospital. El regreso a las instalaciones del complejo hospitalario se producirá cuando concluyan los trabajos y las comprobaciones necesarias para retomar la actividad en las condiciones adecuadas.