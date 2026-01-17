El CHUO se suma al ensayo clínico contra el virus respiratorio sincitial

Este fin de semana en el centro de vacunación habilitado en la planta 0 del nuevo edificio del CHUO, se está desarrollando el ensayo clínico DAN-RSV (SINCIGAL), al que el Sergas invita participar a toda la población adulta. El estudio se enmarca en un contexto de creciente atención al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), un patógeno conocido desde hace décadas en el ámbito médico que en los últimos años ha pasado al primer plano del debate sanitario. No porque sea un virus nuevo, sino porque su impacto real en la población adulta empieza ahora a medirse con mayor precisión mientras se abren cada vez más vías de prevención.

Toda persona interesara puede acudir al complejo hospitalario hoy o mañana en horario de 10,00 a 14,00 horas o 16,00 a 20,00 horas. Además, se realizará de manera simultánea en otros hospitales y centros de salud gallegos.

El ensayo pretende evaluar si la vacuna Abrysvo es capaz de reducir el riesgo de hospitalización asociada a la infección por VRS en adultos. Se trata de un estudio aleatorizado, en el que los participantes tienen un 50% de probabilidades de recibir la vacuna. El seguimiento de estos casos se prolongará durante dos años y permitirá comparar ingresos, complicaciones y uso de recursos sanitarios entre ambos grupos.

El neumólogo del CHUO Hugo Gómez explica que el VRS es un virus “muy habitual en todas las etapas invernales” y que no afecta solo a lactantes y niños pequeños, donde es una causa conocida de bronquiolitis. En adultos, especialmente en mayores de 60 años y en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías o inmunosupresión, puede provocar cuadros graves. “Cada invierno, el VRS está detrás de miles de hospitalizaciones”, subraya.

Por su parte, la enfermera Andrea Fernández, especialista en familiar y comunitaria, incide en que el objetivo del estudio no es demostrar si la vacuna funciona, que ya está comercializada, sino medir su impacto real en la reducción de complicaciones. “Estos estudios sirven para valorar si compensa más invertir en prevención que en curación”, señala, recordando que el coste de la vacuna fuera de un ensayo clínico es elevado.

El VRS comenzó a ser más conocido para la opinión pública tras la pandemia. La generalización de las PCR ha permitido identificar con mayor precisión qué virus hay detrás de muchos cuadros que antes se etiquetaban de forma genérica como neumonías o infecciones sin foco. A ello se suma la aparición de vacunas eficaces, algo inexistente hasta hace pocos años, y clave para aliviar la presión asistencial que, junto a la gripe y el covid, colapsa los hospitales cada invierno.