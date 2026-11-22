La V Jornada de Investigación Biomédica del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras cerró ayer sus puertas después de una segunda jornada dedicada a mostrar cómo los estudios desarrollados por sus profesionales pueden trasladarse a la atención de los pacientes. El programa también puso el foco en los resultados de trabajos realizados en hospitales y centros de salud de la provincia.

La mañana comenzó con investigaciones sobre problemas de especial incidencia en la práctica clínica. Varios trabajos abordaron el cribado del cáncer colorrectal, desde la participación ciudadana hasta la capacidad de las colonoscopias para detectar lesiones. También se incluyeron estudios sobre tratamientos oncológicos, insuficiencia cardíaca y la información que reciben los pacientes antes de someterse a pruebas.

El envejecimiento ocupó otro espacio destacado. El gerontólogo y profesor de la Universidade de Vigo José María Faílde Garrido protagonizó una conferencia dedicada a la longevidad y al envejecimiento saludable, una cuestión especialmente relevante en una provincia con una población muy envejecida.

El intercambio científico reservó su tramo final a la investigación enfermera y su repercusión en los cuidados. Una mesa redonda reunió a representantes asistenciales y académicos para abordar experiencias relacionadas con la salud comunitaria, la atención quirúrgica y la prevención de la fragilidad en las personas mayores.

La jornada finalizó con la entrega de dos diplomas. El primero, en la categoría “Resultado de investigación”, a Pedro Dávila Piñón por su trabajo sobre el efecto de la detección asistida por ordenador en las colonoscopias de vigilancia. En la categoría “Proyecto de investigación”, el diploma le fue entregado a Noel Pin Vieito, quien desarrolló un modelo basado en IA para detectar indicadores de cáncer hepático.