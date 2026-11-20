La Academia Médico-Quirúrgica presentó este jueves su programa para el curso 2026-2027, que reunirá a especialistas en inmunología, historia de la medicina, psiquiatría infantil y sueño. Su presidenta, Camino Mouronte, destacó el objetivo de consolidar las conferencias como un espacio para “conversar con otros especialistas y con el público” y conocer las preocupaciones de la ciudadanía.

El ciclo de conferencias arrancará el jueves 26 de noviembre, a las 19,30 horas, en el paraninfo del IES Otero Pedrayo. Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla, impartirá “Inmunofitness: el arte de entrenar tus defensas”, una charla sobre el funcionamiento del sistema inmunitario y el fundamento científico de los consejos para reforzarlo ante diversas agresiones.

El 28 de enero tomará el relevo Álvaro Carmona, bioquímico y divulgador, con “Le seré sincero, no pinta bien”, un recorrido por la historia de las enfermedades a través del arte. Para febrero se prepara una sesión sobre nutrición y suplementos, “un tema de moda en la conversación de las personas”, explicó Mourente. Esta charla todavía no tiene ponente confirmado.

En abril intervendrá María Jesús Mardomingo, especialista en psiquiatría infantil y exjefa de esta área en el hospital Gregorio Marañón, para abordar la importancia de escuchar a niños y adolescentes. El cierre de este programa divulgativo llegará el 20 de mayo en el Teatro Principal con Juan Antonio Madrid, experto en cronobiología, que hablará sobre el reloj biológico y los hábitos de sueño.

La vicepresidenta de la Academia y jefa de Neumología del CHUO, Isaura Parente, destacó el esfuerzo de los ponentes por transmitir conocimientos especializados de una forma que el público pueda “entender, comprender y disfrutar”. También agradeció la generosidad de los expertos, que participan de forma altruista y comparten su experiencia y tiempo con los asistentes.

El trabajo detrás de conseguir una ponencia

La presidenta de la Academia Médico-Quirúrgica de Ourense, Camino Mouronte, explicó que la elección de las conferencias nace de reuniones periódicas de su junta directiva. El objetivo es abordar asuntos actuales que interesan a la ciudadanía y que “generan a veces incluso falsos mitos”.

Uno de los ejemplos que puso Mouronte es el consumo de suplementos, como la creatina o las proteínas. Mouronte defendió la necesidad de ofrecer información contrastada frente a los contenidos que circulan por internet. “En las redes hay un poco de todo”, advirtió, destacando la dificultad de distinguir los consejos respaldados científicamente.

La institución también estudia abrir en el futuro un canal de sugerencias abierto mediante correo electrónico o redes sociales para que los propios ciudadanos puedan proponer asuntos para futuras conferencias. Esta es un na iniciativa que todavía se encuentra en fase de valoración interna.