El CIFP Eduardo Barreiros liderará el Plan Innova FP

El Consello da Xunta aprobó ayer el Plan Innova FP Galicia, una estrategia que está dotada con 30millones de euros. Este importante proyecto supondrá un gran salto cualitativo en toda la investigación aplicada. En este nuevo escenario, el Centro Gallego de la Innovación de la FP Eduardo Barreiros asumirá un papel protagonista como el eje vertebrador de todas las políticas autonómicas sobre esta materia.

El documento autonómico, que triplica la inversión económica de aquel plan anterior, contempla un refuerzo muy directo e integral del área de innovación del complejo ourensano. Su objetivo principal será incrementar notablemente todos los proyectos que son desarrollados para dar una respuesta firme a las demandas reales del tejido productivo gallego.

Para lograr este fin, el Eduardo Barreiros tutelará la puesta en marcha de 60 nuevos nodos de innovación en la comunidad, diseñados expresamente para generar empresas tecnológicas desde las aulas. Además, este centro liderará un pionero sistema híbrido de aprendizaje, con la creación de una plataforma integral con tres programas prioritarios: CapacIta FP, SimuLab FP y OrientIA FP.