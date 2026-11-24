¿Sabe usted que la CIG convocó una huelga general el día de San Martiño? ¿Que entre los derechos que dice defender le gusta vincularse con el ecologismo, la sostenibilidad y la defensa del territorio? ¿Que, en cambio y como acostumbra, pasó la romería y en las calles dejó la porquería? ¿Que como dice el proverbio chino, antes de salir a cambiar el mundo conviene dar ejemplo en casa? Pues eso...