¿Sabe usted que para la CIG es muy importante la sostenibilidad pero luego deja todo "emporcallado"?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, la sostenibilidad se reivindica con el ejemplo
¿Sabe usted que la CIG convocó una huelga general el día de San Martiño? ¿Que entre los derechos que dice defender le gusta vincularse con el ecologismo, la sostenibilidad y la defensa del territorio? ¿Que, en cambio y como acostumbra, pasó la romería y en las calles dejó la porquería? ¿Que como dice el proverbio chino, antes de salir a cambiar el mundo conviene dar ejemplo en casa? Pues eso...
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