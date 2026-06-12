O Cimborrio afea la pasividad del Concello de Ourense ante las sentencias
CONDENA JUDICIAL
La asociación denuncia que, cinco meses después del último requerimiento municipal, siguen sin retirarse los elementos instalados sin licencia en un inmueble protegido del Casco Histórico de Ourense.
La asociación O Cimborrio del Casco Histórico de la ciudad ha lamentado públicamente que el Concello de Ourense incumple la sentencia firme que le obliga a retirar un toldo, focos de gran tamaño y una puerta metálica instalados sin licencia en un establecimiento del número 4 de la plaza del Corregidor.
El conflicto, que se remonta a diciembre de 2019, desembocó en una condena judicial en octubre de 2025, en la que el juez afeó al consistorio que consintiera que la legalidad urbanística fuera ignorada "de forma reiterada y grosera".
En respuesta al fallo, la administración local dictó un decreto a finales de enero de 2026 imponiendo una primera multa coercitiva de 1.000 euros al titular del local y otorgándole un plazo improrrogable de tres meses para reponer la fachada a su estado original. Sin embargo, transcurridos más de cinco meses desde ese último requerimiento municipal, la asociación advierte de que los elementos siguen anclados a la piedra en una zona de máxima protección ambiental.
O Cimborrio critica que el gobierno local mantenga una "voluntad política de no hacer cumplir la ley". Por ello, exigen que el Concello abandone la imposición de multas que solo dilatan el proceso y proceda de inmediato a la ejecución subsidiaria.
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