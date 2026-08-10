Cinco cafeterías en Ourense para disfrutar de un buen café

Cafeterías de Ourense ofrecen terrazas y espacios a la sombra para disfrutar de un café durante el verano.

El agosto ourensano invita a buscar rincones a la sombra donde disfrutar de una pausa en la jornada laboral, o bien disfrutar de un momento de descanso a primera hora de la mañana. La ciudad cuenta con una cuidada selección de cafeterías con terrazas acogedoras, servicio impecable y una gran variedad de opciones para combatir las altas temperaturas de la temporada estival.

Una primera parada indispensable es el Café Cabanillas, ubicado en la céntrica calle Ramón Cabanillas. Este clásico destaca por su ambiente concurrido y su concurrida terraza, un espacio idóneo para pedir un café helado bien tirado y acompañarlo de sus célebres tostadas o pinchos del día.

Sin alejarse mucho del centro, en la calle Bedoya, se encuentra Charlotte. Este local de aire moderno destaca por la excelente calidad de sus granos y su bollería fresca por la mañana, transformándose de forma natural a lo largo de la tarde hacia una terraza muy animada para el aperitivo.

Para quienes buscan un ambiente más dinámico, el Bekas, situado en la zona universitaria de Otero Pedrayo, resulta una alternativa genial. Su amplia terraza exterior permite saborear cafés, batidos y refrescos en un entorno muy relajado, con una variada oferta de aperitivos y bocados rápidos para acompañar cualquier consumición.

La tradición tiene su espacio en el Becker (rúa Valle Inclán), un establecimiento referente por su trato cercano y la gran constancia en todas sus preparaciones. Es la parada perfecta para combinar un expreso impecable con zumos naturales y repostería artesana en un ambiente tranquilo y familiar.

Por último, el icónico Novelty (avenida de Zamora) completa este recorrido. Este gran referente de la hostelería local ofrece desde desayunos completos hasta opciones saladas como paninis o ensaladas. Su terraza es una atalaya magnífica para contemplar el transcurrir de la vida urbana orensana mientras se disfruta de una bebida bien fría. Además, la cuidada atención de su personal garantiza una experiencia sumamente agradable en pleno corazón de la ciudad.