Break&Bread: el desayuno más completo en O Barco

Break&Bread se ha consolidado como un punto de encuentro en O Barco para los amantes del buen desayuno, la pastelería y el café de especialidad, matcha o chai latte. El local destaca por una oferta que equilibra los productos de toda la vida con innovadoras propuestas internacionales o refrescantes platos de frutas. En su vitrina conviven los clásicos cruasanes de 100% mantequilla y bollería artesanal con una colorida variedad de donuts rellenos, muffins y gofres. Para quienes prefieren la opción salada, el local prepara bocadillos calientes, opciones vegetales, tostadas y sugerencias para el “tardeo” como tortitas de estilo americano o una selección de vinos y cervezas. A ello hay que sumar las empanadillas al estilo de Venezuela, así como la panadería, con pan gallego, postres tradicionales y tartas.

Dirección

Avenida Marcelino Suárez, 21, O Barco

Horario

De 6:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:00