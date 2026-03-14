Cinco servicios del CHUO ratifican que no harán peonadas

Cinco servicios del CHUO han formalizado su decisión de dejar de realizar peonadas, es decir, actividad quirúrgica extraordinaria y voluntaria fuera del horario laboral, dentro del conflicto abierto con el Gobierno central por el nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios.

Según fuentes médicas, la medida cuenta ya con firmas en los servicios de Anestesia, Cirugía General, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica y Ginecología, donde el respaldo es prácticamente total. “La recogida de firmas es cercana al 100% en la mayoría de estos servicios”, explican.

La decisión implica paralizar esta actividad extraordinaria, que habitualmente se utiliza para incrementar la capacidad quirúrgica del sistema sanitario y reducir las listas de espera. No obstante, el paro no será inmediato, ya que los profesionales consideran necesario comunicar la medida con al menos quince días de antelación antes de que se haga efectiva.

Los médicos señalan además que otros servicios también se han sumado a la iniciativa, aunque por cuestiones logísticas y de registro la confirmación oficial de esas adhesiones no se trasladará hasta el lunes.