La lista de espera en Ourense cae 24 días en consultas y 8 en cirugías

El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras cerró 2025 con un incremento de la actividad asistencial y una reducción significativa de los tiempos de espera tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas externas. Así lo explicó Santiago Camba, gerente del área sanitaria, durante la presentación del balance anual de 2025, en el que destacó la mejora de la accesibilidad al sistema sanitario y el esfuerzo de los profesionales para responder a una mayor demanda.

A lo largo del año se realizaron 24.171 intervenciones quirúrgicas, cerca de un 10 % más que en 2024. Al mismo tiempo, la demora media para una operación descendió hasta los 61,1 días, frente a los 69,5 del ejercicio anterior, lo que supone una reducción de 8,4 días (un 12 %).

Uno de los indicadores más destacados es el de las intervenciones de prioridad 1, aquellas que requieren una resolución rápida por motivos clínicos. En estos casos, el tiempo medio de espera se situó en 9,8 días, muy por debajo del máximo de 30 días que fija la normativa sanitaria.

La evolución por especialidades también muestra mejoras relevantes. Neurocirugía redujo la demora de 154 a 55 días, urología pasó de 96 a 61 días, traumatología bajó de 92 a 60 días y cirugía general redujo su espera de 85 a 59 días. En total, al cierre de 2025 había 5.434 pacientes en lista de espera quirúrgica, de los que el 79 % aguardaban menos de tres meses para ser intervenidos.

En el ámbito de las consultas, la actividad se mantuvo en cifras muy elevadas, con más de 552.000 primeras consultas realizadas durante el año. Esta actividad permitió reducir el tiempo medio de acceso hasta los 62,3 días, lo que supone casi 24 días menos que en 2024 y un descenso del 27,7 %.

Las mejoras fueron especialmente visibles en especialidades como alergología, que pasó de 27,8 a 3,5 días de espera, o neurocirugía, donde el tiempo para una primera consulta se redujo a 10,8 días. También disminuyeron los tiempos en pediatría, reumatología y angiología.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, el tiempo medio de acceso se situó en 68,5 días, con demoras relativamente cortas en pruebas habituales como la radiología convencional (14 días), la resonancia magnética (24 días) o el TAC (37 días).

Durante la presentación, Camba puso el foco en el trabajo del personal de los tres hospitales de la provincia y de la atención primaria. “Los resultados que tenemos son fruto del gran esfuerzo realizado por todos”, señaló.

Cifras en Galicia

Los buenos datos de Ourense contrasta con el aumento en las listas de espera a nivel autonómico Los gallegos aguardaron una media de 97,8 días para acceder a pruebas diagnósticas, (1o,5 días más que en 2024). Por otro lado, la espera para operarse se situó en 72,8 días, (un incremento de 5,7), mientras que el acceso a consultas alcanzó los 62,6 días, 1,8 días por encima del año anterior.