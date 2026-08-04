¿Sabe usted que el cineasta y escritor David Trueba visitó Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Ourense conquista a otro visitante ilustre
¿Sabe usted que aunque a veces nos lo pongan difícil, Ourense es un lugar para sentirse orgullosos? ¿Que nos encanta tener vistantes ilustres paseando por las calles? ¿Que este fin de semana el cineasta y escritor David Trueba fue visto disfrutando de la city? ¿Que estaba pasando el día en la Plaza del Corregidor? ¿Que siempre tenemos las puertas abiertas para todas las visitas?
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