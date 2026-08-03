¿Sabe usted que Ana Villarino participó activamente en la Festa del Pemento de Oímbra?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, al frente de la fiesta del pimiento
¿Sabe usted que este fin de semana los pimientos protagonizaron el calendario gastronómico de la provincia? ¿Que entre las mil y una maneras de preparalos, en Oímbra el plato estrella es a la sartén? ¿Que entre las cocineras que se atrevieron con el reto se encontraba la regidora local, Ana Villarino? ¿Y que lo hizo sin miedo al fuego y al aceite?
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