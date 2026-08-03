SEQUÍA
Prealerta en la provincia, excepto en la comarca de Monterrei

¿Sabe usted que Ana Villarino participó activamente en la Festa del Pemento de Oímbra?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, al frente de la fiesta del pimiento

Ana Villarino, alcaldesa de Oímbra.
Ana Villarino, alcaldesa de Oímbra. | La Región

¿Sabe usted que este fin de semana los pimientos protagonizaron el calendario gastronómico de la provincia? ¿Que entre las mil y una maneras de preparalos, en Oímbra el plato estrella es a la sartén? ¿Que entre las cocineras que se atrevieron con el reto se encontraba la regidora local, Ana Villarino? ¿Y que lo hizo sin miedo al fuego y al aceite?

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