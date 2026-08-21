Circulaba en dirección prohibida y acabó detenido en Ourense con 23 gramos de cocaína

La Policía Nacional detuvo en Ourense a un hombre por un presunto delito de tráfico de drogas después de localizar en su vehículo un total de 23 gramos de cocaína. El arresto se produjo durante la madrugada del pasado 17 de agosto, en el marco de un dispositivo preventivo para detectar posibles puntos de venta de sustancias estupefacientes en la ciudad.

Los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se encontraban realizando labores de vigilancia por el centro de Ourense cuando observaron un automóvil que circulaba en dirección prohibida y cuyo conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Tras darle el alto, los policías apreciaron que el conductor mostraba una actitud nerviosa. Durante el registro, localizaron dos bolsitas con algo más de cuatro gramos de cocaína.

Posteriormente, los agentes encontraron en el interior del vehículo, escondida en un compartimento oculto, otra bolsa que contenía cerca de 19 gramos de cocaína. En total, la cantidad intervenida ascendió a unos 23 gramos.

Hasta el lugar acudió también una patrulla de la Policía Local, que formuló varias propuestas de sanción contra el conductor por circular en sentido contrario, no utilizar el cinturón y conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes. El hombre dio positivo en la prueba de drogas realizada por los agentes.

Ante estos hechos, la Policía Nacional procedió a su detención por un presunto delito contra la salud pública. Tras completar las diligencias en dependencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.