La circulación ferroviaria recupera la normalidad tras dos jornadas caóticas en Ourense

La circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago se recuperaba en torno a las 7 de la mañana de ayer tras finalizar los trabajos de reparación de la avería registrada en el término de O Irixo. Se ponía así fin a dos caóticas jornadas que han dejado miles de afectados en la línea ferroviaria gallega, pero también a quienes se querían desplazar hasta Ourense, que sumaron varias horas de retraso para llegar a su destino.

La avería se produjo al quedar enganchado el pantógrafo de un Avlo a la catenaria de la vía, lo que afectó a la electrificación, una incidencia cuya resolución no se logró hasta las 5,24 de la madrugada del viernes.

Este incidente, conforme señaló Adif, provocó que durante parte de la jornada del miércoles la circulación entre Ourense y O Irixo quedase suspendida, lo que obligó a fletar autobuses desde las distintas estaciones para que los viajeros completaran su recorrido. En la jornada del jueves se pudo utilizar una de las vías, lo que permitió ir recuperando la circulación, aunque con retrasos y distintos servicios anulados.

Las reacciones a esta nueva avería ponen de manifiesto las deficiencias de la red ferroviaria. Desde la Xunta, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, exigió al Gobierno central “claridad y transparencia” en lo relativo al “problema grave” que presenta, en su opinión, el sistema ferroviario gallego. “Lo que está pasando en Galicia, desde hace mucho tiempo y de manera mucho más intensa en estos últimos tiempos, no se trata de incidencias sino de un sistema ferroviario que no está funcionando”, ha sentenciado. “Es un problema grave”, insistió.

Frustación y cansancio en la jornada del miécoles. | José Paz

Transparencia

Calvo aseguró que “no hay claridad ni transparencia de cuáles son esos problemas ni de cómo se van a afrontar”. “Está fallando porque tiene problemas de fondo y de forma”, argumentó.

En este sentido, incidió en que la Xunta lleva “años” pidiendo al Ministerio de Transportes un “interlocutor directo” que transmita “información sobre el estado de la red ferroviaria en Galicia”. En concreto, apuntó a “las causas y el plan de contingencia para afrontar problemas”.