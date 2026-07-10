❌ ✅ Encuesta | Ante las últimas incidencias en el trayecto Ourense-Madrid en tren, ¿consideras otros medios de transporte para viajar?

Numerosos pasajeros esperan en la estación de Madrid-Chamartín la salida de los trenes con destino a Galicia, entre largas colas y nuevos retrasos que continúan.

Las fallas en las instalaciones de las vías de tren entre Ourense y Madrid están siendo cada vez más frecuentes. En cuestión de una semana el servicio se ha visto afectado varios días. Esto causa retrasos y que los viajeros se planten tomar otros medios de transporte para realizar su viaje

En las últimas semanas, miles de viajeros ourensanos se han visto afectados por las incidencias en la comunicación ferroviaria entre Madrid y Ourense, provocando retrasos de más de 90 minutos en algunos casos.

Ante esa situación algunos optan, en los momentos de incidencia, por tomar otros medios de transporte para llegar a la capital. Pese a que RENFE compensa dichos retrasos, esto no parece dejar satisfecho a los viajeros.

Las causas de estos problemas suelen ser incidencias en las catenarias y las vías provocando grandes retrasos y afectaciones en la comunicación por tren entre Galicia y Madrid

¿Y tú? Conociendo esta situación ¿consideras otros medios de transporte para viajar?