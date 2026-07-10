INCENDIO EN ALMERÍA
12 muertos, 8 heridos y 23 desaparecidos

❌ ✅ Encuesta | Ante las últimas incidencias en el trayecto Ourense-Madrid en tren, ¿consideras otros medios de transporte para viajar?

FALLOS FRECUENTES

Las fallas en las instalaciones de las vías de tren entre Ourense y Madrid están siendo cada vez más frecuentes. En cuestión de una semana el servicio se ha visto afectado varios días. Esto causa retrasos y que los viajeros se planten tomar otros medios de transporte para realizar su viaje

Numerosos pasajeros esperan en la estación de Madrid-Chamartín la salida de los trenes con destino a Galicia, entre largas colas y nuevos retrasos que continúan.
Numerosos pasajeros esperan en la estación de Madrid-Chamartín la salida de los trenes con destino a Galicia, entre largas colas y nuevos retrasos que continúan. | Diego Remírez

En las últimas semanas, miles de viajeros ourensanos se han visto afectados por las incidencias en la comunicación ferroviaria entre Madrid y Ourense, provocando retrasos de más de 90 minutos en algunos casos.

Ante esa situación algunos optan, en los momentos de incidencia, por tomar otros medios de transporte para llegar a la capital. Pese a que RENFE compensa dichos retrasos, esto no parece dejar satisfecho a los viajeros.

Las causas de estos problemas suelen ser incidencias en las catenarias y las vías provocando grandes retrasos y afectaciones en la comunicación por tren entre Galicia y Madrid

¿Y tú? Conociendo esta situación ¿consideras otros medios de transporte para viajar?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats