¿Sabe usted que en la city los árboles de verdad parecen tener los días contados frente a los que se enchufan?

¿Sabe usted que mientras el patético árbol eléctrico ocupa la centralidad de la plaza Obispo Cesáreo los verdaderos árboles con raíces, tronco y hojas que dan sombra y vida son eliminados por el Concello de Ourense? ¿Que la llegada del esperpento de luces coincide con la tala de dos ejemplares que hasta hace poco circundaban la plaza? ¿Que la falta de luces sorprende con tanto gasto en lucerío?