¿Sabe usted que en la city hay parques que parecen estar esperando su propio refugio climático?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, mientras se buscan nuevas sombras para combatir el calor, algunas zonas verdes de A Ponte parecen estar librando su propia batalla contra el sol.
¿Sabe usted que está muy bien iniciar nuevos proyectos de refugios climáticos en la ciudad, pero hay que cuidar las zonas verdes ya existentes? ¿Que parece que todo el agua de A Ponte ha ido para las piscinas de Oira y no se riega el césped de otros parques? ¿Que las altas temperaturas y el descuido han dejado en las últimas el parque de Ponte Canedo? ¿Que seguro que no es el único en esta situación?
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