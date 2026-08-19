¿Sabe usted que es de bien nacidos ser agradecidos?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, agradecimientos con apellido propio que se quedaron en el tintero y una presentación de obras en Otero Pedrayo con más dardos de los esperados.

Pnael informativo de la obra
Pnael informativo de la obra | La Región

¿Sabe usted que seica el (des)gobierno municipal no aplica el refrán de “Es de bien nacidos ser agradecidos? ¿Que da igual que sea la Xunta quien invite a las obras de Otero Pedrayo, no es suficiente para alguno? ¿Que nuestro Primer Representante se marcó una sarta de descalificaciones al presentar las obras? ¿Que ni se dignó a llamar por su nombre a la representante autonómica? ¿Que luego, ojito con dirigirse a él de otras maneras?

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