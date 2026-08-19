QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que es de bien nacidos ser agradecidos?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que seica el (des)gobierno municipal no aplica el refrán de “Es de bien nacidos ser agradecidos”? ¿Que da igual que sea la Xunta quien invite a las obras de Otero Pedrayo, no es suficiente para alguno? ¿Que nuestro Primer Representante se marcó una sarta de descalificaciones al presentar las obras? ¿Que ni se dignó a llamar por su nombre a la representante autonómica? ¿Que luego, ojito con dirigirse a él de otras maneras?
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